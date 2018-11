Hunter a fost inculpat in august in legatura cu o serie de fapte penale, inclusiv folosirea pentru scop personal a fondurilor de campanie, frauda, fals in acte, incalcari ale regulilor privind finantarea campaniilor. Politicianul a pledat nevinovat, potrivit postului CNN.Collins a fost inculpat, tot in luna august, in legatura cu fraude pe piata de capital si afirmatii false privind o presupusa schema de tranzactionare pe baza informatiilor privilegiate. Si Collins a pledat nevinovat in privinta acestor acuzatii.Ziare.com v-a prezentat in aceasta noapte, in format LIVE TEXT, ce s-a intamplat in confruntarea electorala din SUA. Iata cele mai importante informatii despre desfasurarea scrutinului de peste oceanVezi si:Alegeri in SUA: Democratii, votati masiv de femei, minoritati etnice si tineriPremiere la alegerile din SUA: In Congres intra doua musulmane si o amerindiana. Plus primul guvernator gay ...citeste mai departe despre " Alegeri in SUA: Doi republicani inculpati pentru frauda au fost realesi in Congres " pe Ziare.com