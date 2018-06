Alegeri in Turcia: Erdogan si-a declarat victoria, dar Opozitia acuza nereguli la prezentarea rezultatelor partiale UPDATE

Votul a fost marcat de tensiuni din cauza unor arestari ce au avut loc cu o zi inainte.Mai mult, Opozitia a denuntat tentative de frauda, iar patru persoane ar fi murit intr-o altercatie care ar fi avut loc la o sectie de votare.In ciuda faptului ca un anunt oficial nu a fost facut, Erdogan si-a revendicat deja victoria.UPDATE 22.50: Recep Tayyip Erdogan a tinut un discurs in care a precizat ca a iesit victorios in alegerile prezidentiale din Turcia . "Oamenii mi-au dat un nou mandat, conform rezultatelor neoficiale. Sper ca nimeni nu va aduce un prejudiciu democratiei prin a arunca o umbra asupra acestor alegeri si asupra rezultatelor pentru a-si ascunde esecul", a declarat acesta.Agentia de presa Anadolu, detinuta de stat, anunta ca acesta a castigat 52,72% din voturi, dupa numararea a 95,5% din sufragii. Totusi, partidul de opozitie CHP a insistat ca aceste cifre sunt incorecte, avand in vedere ca, in fapt, numaratoarea voturilor a ajuns doar la jumatate, asa ca e posibil sa se ajunga la turul al doilea.UPDATE 22.40: Agentia de presa Andalou, detinuta de stat, sustine ca s-au numarat 94% din voturi, iar rezultatele sunt:Erdogan - 52,85%Ince - 30,66%Daca vor fi confirmate de autoritatea electorala, acest lucru inseamna ca Erdogan iese victorios. Insa Opozitia avertizeaza ca agentia de presa de stat manipuleaza si sustine ca, potrivit observatorilor independenti, ar fi numarate doar 39% din sufragii. In plus, cei di tabara adversa lui Erdogan precizeaza ca se va ajunge in turul doi, transmite The Guardian.UPDATE 22.09: Haos la prezentarea rezultatelor: agentia de stat Andalou sustine ca au fost numarate 86,5%, iar Opozitia, care citeaza datele observatorilor independenti - 43,3%. In plus, o televiziune turca il da ca victorios pe Erdogan, cu toate ca nu s-a facut niciun anunt oficial pana acum.#BREAKING: Turkey re-elects Recep Tayyip Erdogan as president of the country in the new system. #TurkeyElectionshttps://t.co/A8JFaOmCcM pic.twitter.com/0t04aO7dZQ- TRT World (@trtworld) June 24, 2018UPDATE 21.45: Atat agentia de stat Andalou, cat si observatorii independenti il dau pe Erdogan ca victorios, in ambele situatii avand peste 50% din voturi.#TurkeyElection: The results according to state-r ...citeste mai departe despre " Alegeri in Turcia: Erdogan si-a declarat victoria, dar Opozitia acuza nereguli la prezentarea rezultatelor partiale UPDATE " pe Ziare.com