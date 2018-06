Alegeri in Turcia: Erdogan isi sarbatoreste victoria. Ce partide ajung in Parlament

Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani si a fost reales intr-un nou mandat de cinci ani, si-a savurat victoria adresandu-se, in noaptea de duminica spre luni, catorva mii de sustinatori, reuniti la Ankara, in fata sediului partidului sau islamo-conservator AKP, arata AFP, citat de News.ro."Invingatorul acestor alegeri este democratia, vointa nationala. Invingatorul acestor alegeri este fiecare dintre cei 81 de milioane dintre concetatenii nostri", a subliniat Erdogan, in timp ce sustinatorii sai il aclamau.Autoritatile electorale turce au anuntat luni ca Erdogan a obtinut "majoritatea absoluta" a sufragiilor exprimate, ceea ce-i permite sa fie ales inca din primul tur, in fata unei opozitii totusi acerbe, cea a tribunului social-democrat Muharrem Ince.Erdogan s-a impus drept liderul turc cel mai puternic dupa fondatorul Republicii Mustafa Kemal. El a transformat Turcia prin megaproiecte de infrastructuri, eliberand exprimarea religioasa si a facut din Ankara un actor diplomatic-cheie.Insa criticii sai il acuza pe "Reis" (sef), in varsta de 64 de ani, de deriva autoritarista, mai ales dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, urmata de epurari masive vizand opozanti si jurnalisti si care a provocat ingrijorari in Europa Victoria sa in alegerile de duminica ii impune puterea si mai mult, pentru ca scrutinul marcheaza trecerea de la sistemul parlamentar, in vigoare, la un regim prezidential, in care seful statului concentreaza totalitatea puterii executive, in baza unui referendum parlamentar care a avut loc anul trecut.Potrivit agentiei turce de presa, de stat, Anadolu, Erdogan a obtinut un scor de 52,5% dupa numararea a 99% din buletinele de vot, iar alianta dominata de AKP se claseaza pe primul loc cu 53,61% in partea legislativa a scrutinului.In spatele lui ErdoganPrincipalul sau concurent, social-democratul Muharrem Ince, clasat pe pozitia a doua in alegerile prezidentiale cu 30,7%, si alianta anti-Erdogan alcatuita din mai multe partide de opozitie - in partea legislativa a scrutinului - a obtinut 34% din voturile eprimate, potrivit unor rezultate partiale publicate de Anadolu.Ince nu a facut vreun comentariu cu privire la rezultate, duminica seara, si a convocat o conferinta ...citeste mai departe despre " Alegeri in Turcia: Erdogan isi sarbatoreste victoria. Ce partide ajung in Parlament " pe Ziare.com