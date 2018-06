Alegeri in Turcia: Erdogan s-a declarat victorios, in ciuda neregulilor semnalate de Opozitie: Care a fost mesajul adresat natiunii

Sustinut de Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP, dreapta/conservator), el a obtinut 52,6% din voturi, arata rezultatele anuntate dupa numararea a 96% din buletinele de vot, informeaza Mediafax.Principalul adversar al lui Recep Erdogan, Muharrem Ince, unul dintre liderii Partidului Popular Republican (CHP, centru-stanga), a obtinut 30,7%.Selahattin Demirtas a obtinut 8,04%, iar Meral Aksener 7,43%.Recep Erdogan si-a proclamat victoria, afirmand ca rezultatul este expresia puterii democratiei turce."Oamenii mi-au dat un nou mandat, conform rezultatelor neoficiale. Sper ca nimeni nu va aduce un prejudiciu democratiei prin a arunca o umbra asupra acestor alegeri si asupra rezultatelor pentru a-si ascunde esecul", a declarat acesta, citat de The Guardian.In schimb, Muharrem Ince a denuntat nereguli electorale, semnaland ca nu au fost numarate toate buletinele de vot. El le-a cerut observatorilor trimisi de partidul sau sa nu paraseasca sectiile de votare.Alianta Populara - alcatuita din formatiunea lui Recep Erdogan, Partidul Dreptatii si Dezvoltarii (AKP, dreapta/conservator), si Miscarea Nationalista (MHP, dreapta) - se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar, cu 53,7% din voturi. Pe locul al doilea se pozitioneaza coalitia formata de Partidul Popular Republican (CHP, centru-stanga) cu formatiunile IYI, SP si Partidul Democrat, obtinand 34%, anunta agentia de presa Anadolu.Prezenta la urne a fost de 87%. ...citeste mai departe despre " Alegeri in Turcia: Erdogan s-a declarat victorios, in ciuda neregulilor semnalate de Opozitie: Care a fost mesajul adresat natiunii " pe Ziare.com