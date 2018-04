Alegeri in Ungaria: Viktor Orban are cele mai mari sanse sa castige. Iliberalismul sau, o provocare pentru Uniunea Europeana

Partidul sau FIDESZ e cotat in sondajele de opinie cu o intentie de vot intre 49 si 51%. Exista posibilitatea ca formatiunea de dreapta sa poata sustine singura executivul in situatia in care obtine majoritatea locurilor din parlamentul maghiar.Viktor Orban este un lider autoritar, antieuropean si cel mai important si charismatic aliat al lui Vladimir Putin in Uniunea Europeana. Si-a bazat campania electorala pe un discurs populist anti-imigratie."Mai mult decat oricand in cariera sa schimbatoare, Orban a surprins spiritul timpului european. Problema migratiei nu este decat un exemplu. Decizia sa de a construi garduri de sarma ghimpata si de a pune tunurile cu apa la frontierele tarii a schimbat dezbaterea europeana de la modul de adaptare a statelor din UE la fluxul de refugiati la modul de oprire a acestuia", scrie Politico.Scandalurile de coruptie cu fonduri europene nu i-au fragilizat pozitia, iar controlul sau asupra mijloacelor mass-media a dat rezultate.Peste 30 de procente dintre maghiarii cu drept de vot ar putea absenta de la urne, conform acelorasi sondaje realizate cu cateva zile inainte de ziua votului. Dar asta nu va umbri cu nimic victoria fara emotii a lui Viktor Orban.Care este secretul succesului sau?Liderul maghiar a fost, in anii '90, un militant anti comunist, atasat de valorile europene, fiind un vector important de modernizare a societatii, jucand un rol important in procesul Ungariei de integrare in Uniunea Europeana. In 1998, in fruntea unei coalitii de centru-dreapta cu vederi pro occidentale, Orban castiga alegerile si devine pentru prima data prim-ministru.In 2002, le pierde in fata socialistilor, iar vreme de opt ani se afla in opozitie, perioada in care intemeiaza formatiunea de centru-dreapta FIDESZ cu care va castiga alegerile din 2010. Avand doua treimi din locurile din Parlament, Viktor Orban incepe un proces de modificare legislativa care ii va consolida puterea, transformandu-l intr-un lider autoritar si populist, fondator al "iliberalismului european".Cu ce se confrunta azi Romania , cum ar fi nationalizarea pilonului doi de pensii, modificarea Constitutiei pentru a consfinti "familia traditionala", euroscepticismul, apropierea de Moscova, toate au fost pe agenda politica a lui Viktor Orban, masuri care si-au gasit sustinere si in ...citeste mai departe despre " Alegeri in Ungaria: Viktor Orban are cele mai mari sanse sa castige. Iliberalismul sau, o provocare pentru Uniunea Europeana " pe Ziare.com