Alegeri locale in Turcia: Erdogan pierde Ankara. Scor extrem de strans la Istanbul

Aceasta e prima victorie din Capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP).CHP a contestat ca AKP ar fi castigat la limita in Istanbul, informeaza Reuters.Liderul CHP Kemal Kilicdaroglu a afirmat ca formatiunea sa politica s-a impus in cele doua mari orase ale Turciei si ca a obtinut voturi importante la Izmir, pe coasta Marii Egee.La Ankara, dupa numararea a peste 92% din voturi, candidatul la functia de primar al CHP Mansur Yavas a obtinut 50,6%, devansand cu 3,4% contracandidatul AKP.La Istanbul, posturile de televiziune au transmis ca dupa numararea a 98,8% din voturi se inregistra un scor extrem de strans intre candidatul AKP, fostul premier Binali Yildirim, care a obtinut 4.111.219 de voturi si rivalul sau, Ekrem Imamoglu, pentru care au votat 4.106.776 de alegatori. Yildirim si-a declarat victoria, dar a fost contestat de Imamoglu, care a afirmat ca mai sunt inca voturi de numarat.Canalele de televiziune nu au mai actualizat informatiile privind rezultatul numararii voturilor dupa declaratia candidatului AKP.Potrivit informatiilor furnizate de agentia de stat Anadolu, citate de AFP, Yildirim conducea la Istanbul cu 48,71% fata de 48,65%, cat a obtinut Imamoglu, dupa numararea a 98% din voturi.In cadrul unei conferinte de presa in Istanbul, presedintele Erdogan a declarat ca partidul sau controleaza 16 din 30 de municipii. Anterior desfasurarii scrutinului de duminica, partidul sau detinea controlul asupra a 18 municipii. Seful statului turc nu a numit cele doua municipii asupra carora formatiunea sa a pierdut controlul.Presedintele Erdogan a declarat ca se pare ca AKP a pierdut in alegerile municipale din Istanbul, dar a adaugat ca AKP ramane "partidul numarul unu" din Turcia."Trebuie sa acceptam ca am castigat si am pierdut unele orase; aceasta este un lucru necesar in democratii", a declarat seful statului turc, potrivit Reuters.Erdogan s-a angajat sa se concentreze asupra economiei, in perspectiva alegerilor generale din 2023: "Avem inainte o lunga perioada de timp, in care vom realiza reforme economice fara a compromite regulile unei economii de piata libere".Presedintele turc a mai afirmat, conform AFP, ca partidul de guvernamant isi va corecta "slabiciunile" constatate la aceste alegeri locale.La scurt ...citeste mai departe despre " Alegeri locale in Turcia: Erdogan pierde Ankara. Scor extrem de strans la Istanbul " pe Ziare.com