Alegeri parlamentare in Spania: Masuri extraordinare de securitate in Catalonia

Acesta este al patrulea scurtin din ultimii patru ani, dupa ce seful Guvernului spaniol in exercitiu, Pedro Sanchez, nu a reusit sa obtina sustinerea necesara pentru a ramane la putere. Partidul lui, PSOE, a castigat alegerile din 28 aprilie 2019.Spaniolii isi aleg acum din nou cei 350 de reprezentanti in Congres (deputati) si 208 in Senat.Din totalul spaniolilor cu drept de vot, 37.000.608, 2,1 milioane se afla in strainatate, cei mai multi - peste 300.000 - in Argentina, iar peste 226.000 vor vota pentru prima data. In premiera, numarul persoanelor cu drept de vot a depasit 37 de milioane.Moncloa a anuntat ca va urmari indeaproape ce se va intampla in Catalonia, unde a fost trimis un dispozitiv special de securitate dupa evenimentele recente si dupa ce au aparut mai multe informatii ca vor avea loc noi violente.Presa spaniola scrie ca este vorba despre 8.000 de agenti ai politiei catalane, carora li se vor alatura 3.000 din Guardia Civil si politia nationala.Potrivit anuntului oficial facut sambata dupa-amiaza, mai mult de 92.000 de agenti vor asigura ordinea in timpul alegerilor, in intreaga Spanie.Ministrul de Interne in exercitiu, Fernando Grande-Marlaska, a asigurat ca au fost luate "masurile necesare si precise" pentru ca alegerile sa se desfasoare in siguranta. El a evitat sa dea informatii exacte cu privire la dispozitivul destinat Cataloniei.Acesta va fi al 24-lea scrutin pentru Parlament de cand Spania este o democratie.Sectiile de vot vor fi deschise in intervalul orar 09:00 - 20:00.Dupa ora 22:30, intr-o conferinta de presa, vor fi anuntate rezultatele. Se asteapta ca la acea ora datele sa fie "semnificative", dupa cum au spus oficialii.Incepand cu 28 aprilie, Sanchez a negociat cu liderii principalelor partide - Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) si Pablo Iglesias (Unidas Podemos) -, dar si cu regele. Nu s-a ajuns la un acord, astfel ca, la jumatatea lunii septembrie, Sanchez a fost nevoit sa anunte noi alegeri legislative.Sanchez conduce Executivul din iunie 2018, dupa ce Guvernul lui Mariano Rajoy (PP) a fost dat jos in urma unei motiuni de cenzura depusa de socialisti si sustinuta de partidele separatiste ERC si PDeCAT.