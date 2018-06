Alegeri prezidentiale cu miza uriasa in Turcia: Erdogan fie obtine puteri sporite, fie isi limiteaza ambitiile politice

Turcii voteaza duminica intr-un dublu scrutin istoric - parlamentar si prezidential - prin care intra in vigoare modificari ale Constitutiei ce transforma tara dintr-o republica parlamentara intr-un regim prezidential si care fie va consolida acapararea presedintelui Recep Tayyip Erdogan asupra celor 81 de milioane de locuitori.Scrutinul are loc cu 16 luni inainte de termen, intr-un indelungat regim de stare de urgenta si pe fondul unor semne ale unei economii in declin, noteaza Associated Press, intr-o analiza ampla.ALEGATORIIPeste 59 de milioane de cetateni turci - inclusiv trei milioane care traiesc in strainatate - au drept de vot in scrutinele de la 24 iunie.Cele aproximativ 181.000 de sectii de votare din tara se deschid la ora 5.00 GMT (8.00, ora Romaniei) si se inchid la ora 14.00 GMT (17.00, ora Romaniei).Expatriati turci au votat deja, in 60 de tari din lume, pana marti, insa ei pot sa-si exprime optiunea si duminica, in punctele de trecere ale frontierei, pana la inchiderea urnelor.ALEGERILE PREZIDENTIALESase candidati se infrunta pentru a obtine urmatorul mandat prezidential, de cinci ani.Favorit este Erdogan, un fost primar al Istanbulului care a preluat fraiele tarii in 2003, cand a devenit premier, si in 2014, cand a fost ales pentru prima oara presedinte.Pentru a deveni presedinte duminica, un candidat trebuie sa obtina 50% din voturile exprimate. In cazul in care nu se va intampla asa, turul doi va avea loc pe 8 iulie intre primii doi clasati.Principalul rival al lui Erdogan este Muharrem Ince, un fost profesor de fizica, dinamic, candidatul principalului partid de opozitie.Un fost ministru de Interne, Meral Aksener, candideaza, de asemenea, la cea mai inalta functie in stat.Un avocat al drepturilor prokurd, Selahattin Demirtas, si-a facut campanie pe retele de socializare din inchisoare. Acuzat de "terorism", el se afla in detentie preventiva din 2016.Doi candidati extemisti - politicianul de extrema-stanga Dogu Perincek si islamistul Temel Karamollaoglu - sunt creditati in sondaje cu o sustinere limitata.REGIM PREZIDENTIALAmendamentele aduse Constitutiei printr-un referendum contestat si cu un rezultat stans, anul trecut, intra in vigoare odata cu aceste alegeri, iar Tu ...citeste mai departe despre " Alegeri prezidentiale cu miza uriasa in Turcia: Erdogan fie obtine puteri sporite, fie isi limiteaza ambitiile politice " pe Ziare.com