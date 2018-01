Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie, potrivit rezultatelor aproape finale inregistrate duminica, citate de AFP si Reuters.Dupa numararea a 97,5% din voturi, Zeman (73 de ani), cunoscut si pentru opiniile sale proruse si antieuropene, este creditat cu 38,98% din voturi, a anuntat Biroul National de Statistica.La randul sau, Jiri Drahos (68 de ani), fost presedinte al Academiei de Stiinte, a obtinut 26,39%, cu mult inaintea celorlalti sapte candidati ramasi.Milos Zeman este in functie din martie 2013, el ocupand anterior si functia de prim-ministru (1998-2002).Social-democratul a fost primul presedinte din istoria Cehiei ales direct de popor, predecesorii sai, Vaclav Havel si Vaclav Klaus, fiind alesi de Parlament.Citeste si: Europa cu doua viteze: Polonia Slovacia si Ungaria cer egalitateUngaria, Polonia si Cehia, trimise in fata Curtii de Justitie a UE pentru refuzul cotelor de refugiati ...citeste mai departe despre " Alegerile prezidentiale din Cehia merg in turul al doilea: Oamenii au de ales intre Rusia si Europa " pe Ziare.com