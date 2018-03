Biroul Federal de Informatii (FBI) si autoritati militare au declarat ca investigheaza sase colete suspecte continand componente explozive, a relatat NBC News. Acestea au fost trimise la situri ale armatei si serviciilor de informatii care isi au sediul in zona Washingtonului."La 26 martie, FBI a raspuns la sesizarea privind colete suspecte la numeroase situri guvernamentale. Fiecare colet a fost ridicat pentru analize suplimentare", a declarat Biroul federal intr-o postare pe Twitter Primul colet a fost descoperit, luni dimineata, la Universitatea Nationala de Aparare, a relatat NBC.Celelalte au fost reperate la centrele de triere a corespondentei de la CIA si Casa Alba dintr-o suburbie a Washingtonului si la o facilitate a marinei din Dahlgren, in Virginia.Autoritatile au declarat presei ca aceste colete au fost trimise prin posta, iar unele aveau in interior scrisori al caror continut a fost calificat drept "confuz".FBI examineaza in prezent coletele pentru a stabili daca acestea provin de la aceeasi persoana sau aceleasi persoane si daca trebuie luate in serios. ...citeste mai departe despre " Alerta la Washington: Colete explozive au fost trimise la 6 institutii guvernamentale si militare " pe Ziare.com