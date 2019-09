Ambasada UK: Asteptam oferta Guvernului de la Bucuresti pentru britanicii care locuiesc in Romania, in cazul unui Brexit fara acord

Solicitarea vine in contextul in care guvernul britanic a lansat, luni, o campanie de informare majora in care ii indeamna pe cetatenii britanici care locuiesc sau calatoresc in Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru Brexit la data de 31 octombrie.Potrivit unui comunicat de presa citat de Calea Europeana, misiunea diplomatica britanica precizeaza ca "asteapta ca Guvernul Romaniei sa publice in scurt timp" prevederile care sunt aplicate in cazul unui Brexit fara acord."(...) nu exista alti pasi pe care cetatenii britanici trebuie sa ii faca sau care pot fi facuti inainte de data producerii Brexit decat sa verifice ca pasapoartele lor mai au cel putin sase luni de valabilitate.Imediat ce Guvernul Romaniei isi publica oferta, vom actualiza paginile special dedicate celor care locuiesc in Romania pentru a le oferi cetatenilor britanici indicatii clare despre ceea ce pot face pentru a se pregati pentru Brexit.Cetatenii britanici care traiesc si lucreaza in Romania ar trebui sa verifice deja platforma gov.uk/livinginromania si sa se inscrie la alertele prin e-mail pentru a fi la curent cu ultimele actiuni pe care trebuie sa le intreprinda pentru a se pregati pentru Brexit", conform sursei citate.Amintim ca actualul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxelles-ul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fara un nou tratat.Vezi si:Jean-Claude Juncker: Britanicii au fost intotdeauna europeni cu jumatate de normaFranta a facut teste si se declara pregatita de un Brexit fara acord, dar e ingrijorata de haosul de la britaniciLondra publica un raport care arata cat de nepregatita e Marea Britanie de un Brexit fara acordBoris Johnson: Puteti sa imi legati mainile in Parlament, dar nu voi amana Brexit-ul! ...citeste mai departe despre " Ambasada UK: Asteptam oferta Guvernului de la Bucuresti pentru britanicii care locuiesc in Romania, in cazul unui Brexit fara acord " pe Ziare.com