Ambasada Palestinei: Mutarea ambasadei la Ierusalim ar pune in pericol siguranta nationala a cetatenilor romani

"Consideram ca intentia Guvernului Romaniei de a muta Ambasada Romaniei la Ierusalim reprezinta o actiune care incalca dreptul international, deciziile Consiliului Europei si contravine pozitiei Statului roman cu privire la rezolvarea conflictului israelo-palestinian", a declarat Fuad Kokaly, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Statului Palestina la Bucuresti.Mai mult insa, se precizeaza in comunicatul remis de Amabsada, o astfel de decizie "ar putea pune in pericol siguranta nationala a cetatenilor romani si incalca rezolutiile Consiliului de Securitate si ale Adunarii Generale a ONU prin care se solicita statelor membre abtinerea in ce priveste stabilirea de misiuni diplomatice in Ierusalim".Actiunea Guvernului Romaniei pune in pericol interesul Statului roman precum si al cetatenilor sai in lumea araba si musulmana, transmit reprezentantii diplomatici.Ambasada Palestinei face astfel un apel la autoritatile romane sa isi mentina pozitia de echilibru de pana acum si sa joace un rol activ in procesul de pace dintre israelieni si palestinieni.Ambasada statului Palestina la Bucuresti reaminteste tuturor romanilor ca dupa admiterea Palestinei ca stat non-membru observator, Organizatia Natiunilor Unite a decis, la 17 decembrie 2012, ca titulatura de "Statul Palestina" sa fie adoptata de ONU in toata activitatea sa ulterioara, reafirmand prin aceasta existenta legitima a statului palestinian cu capitala in Ierusalimul de Est, conform Rezolutiei 181 din 29 Noiembrie 1947.In vreme ce presedintele si Guvernul Romaniei au pozitii divergente intr-o chestiune diplomatica sensibila, Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti a transmis, vineri, un punct de vedere fara echivoc: toate statele membre UE au ambasada in Israel la Tel Aviv.Astfel, Reprezentanta CE la Bucuresti a luat nota de o eventuala decizie privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim... din presa. Asta inseamna, cat se poate de clar, ca niciun reprezentat al Guvernului nu s-a consultat cu oficiali europeni, intr-o problema de diplomatie care angreneaza relatia Uniunii Europene, din care Romania este parte, cu Israelul si Palestina."In conformitate cu rezolutia Consiliului de Securitat ...citeste mai departe despre " Ambasada Palestinei: Mutarea ambasadei la Ierusalim ar pune in pericol siguranta nationala a cetatenilor romani " pe Ziare.com