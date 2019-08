Ambasada Romaniei in Rusia va publica o lista a prizonierilor morti in URSS: Romanii trebuie sa stie unde le sunt inaintasii

Prezent luni la un eveniment la Alba Iulia, ambasadorul Romaniei in Federatia Rusa, Vasile Soare, a afirmat ca romanii "trebuie sa stie unde le sunt inaintasii", diplomatul mentionand ca, dupa publicarea primei liste, a primit mii de mesaje din partea urmasilor celor care au sfarsit in prizonierat si care au aflat acum, dupa 80 de ani, ca bunicul sau strabunicul nu a murit in lupta la Stalingrad, ci, poate, ani de zile mai tarziu, in lagar.Numarul romanilor care au cazut prizonieri in cel de-al Doilea Razboi Mondial pe Frontul de Est si care au murit in fostul spatiu sovietic variaza, existand istorici care vorbesc de 65.000, altii de 45.000.Cert este ca ultimul roman s-a intors din prizonierat in anul 1956, parintii sai crezand in toti acei ani de lipsa ca e mort."Noi stim cu exactitate de 29.800 de prizonieri romani care au murit in lagare, mai precis in 288 de lagare. Din cele peste 500 existente, in peste o jumatate au fost si prizonieri romani", a declarat ambasadorul.Pe site-ul Ambasadei Romaniei in Federatia Rusa, la Relatii bilaterale, la subcapitolul Comemorarea eroilor romani, a fost publicata o lista cu numele si prenumele a 10.724 de militari si civili deportati care si-au gasit sfarsitul in lagarele NKVD, spitalele si batalioanele de munca sovietice.Alaturi de anul nasterii, este trecut, acolo unde este cazul, gradul militar, precum si data decesului si locul unde a murit. Despre acestia se stie exact unde sunt inhumati, pe o raza de 6.000 de kilometri, pana in Urali."Pana in Craciun, ne propunem sa venim cu o a doua lista, pe care vor fi in jur de 11.000 de nume, probabil finala, pentru ca intre noiembrie 1942 si martie 1943, la primele esaloane, au fost inregistrati doar numeric, fara nume, prenume. Aici sunt in jur de 9.000 de suflete carora nu le cunoastem numele", a precizat diplomatul.De exemplu, se cunoaste faptul ca numai intr-un lagar au murit intre sfarsit de noiembrie 1942 si martie 1943 un numar de 3.964 de romani, dintr-un total de 6.000 de prizonieri romani."In total, se vor cunoaste public numele a circa 22.000 de rom ...citeste mai departe despre " Ambasada Romaniei in Rusia va publica o lista a prizonierilor morti in URSS: Romanii trebuie sa stie unde le sunt inaintasii " pe Ziare.com