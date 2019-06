Ambasada Rusiei celebreaza ocuparea Basarabiei de trupele URSS cu o varianta proprie a istoriei si o fotografie fake

Postarea ambasadei prezinta varianta sovietica a istoriei.In 1940, "Guvernul URSS, care nu a recunoscut niciodata aderarea Basarabiei la Regatul Romania, a trimis Guvernului roman o nota, oferind 'in scopul de a restabili dreptatea, sa se procedeze impreuna cu Romania pentru solutionarea imediata a problemei revenirii Basarabiei la Uniunea Sovietica'"."Dupa ce s-a pronuntat acordul partii romane de a-si retrage trupele la 28 iunie 1940, Armata Rosie a intrat nestingherit pe teritoriul Basarabiei si a Bucovinei de Nord.Analizand, in prezent, motivele care au adus omenirea la tragedia fara precedent al celui de-al Doilea Razboi Mondial, precum si lectiile trase din acesta, ne permitem sa afirmam ca o interpretare eronata a evenimentelor din vara anului 1940 in Basarabia l-a impins pe dictatorul I.Antonescu la decizia care s-a dovedit cu timpul una aproape fatala pentru Romania, si anume 'sa se pozitioneze pe latura incorecta a istoriei', prin aderarea la invazia Germaniei naziste in URSS. Consecintele acestui 'calcul strategic eronat', din pacate, sunt, de asemenea, resimtite si in Romania moderna.Este relevant de mentionat ca cererea sovietica pentru revenirea Basarabiei se bazeaza in totalitate pe normele de drept international din acea epoca, iar Protocolul de la Paris (de la 28.10.1920) cel notoriu, prin care fostii aliati ai Rusiei in cadrul 'Antantei', fara acordul ei, au recunoscut 'suveranitatea Romania asupra teritoriului Basarabiei', niciodata nu a intrat in vigoare datorita refuzului Japoniei de a-l ratifica", sustine ambasada in mesajul postat pe reteaua sociala.Mai mult, rusii sustin ca trupele sovietice au fost intampinate de populatia locala cu "bucurie si chiar exultare" la acea vreme."Amintirile martorilor oculari si numeroasele fotografii care s-au pastrat de atunci arata ca trupele sovietice au fost intampinate de populatia locala cu bucurie si chiar exultare.La Varnita, Singerei, Mereni, Chetrosu, Todiresti, Chirca, Calfa si alte localitati prin care trecea drumul spre Chisinau, taranii, de parca urmand traditiile unei nunti la tara, intindeau direct de-a curmezisul drumului mese cu vin si gustari, opreau coloanele militarilor si nu le permiteau sa treaca pana ce soldatii nu gustau din merindele oferite", mai scrie, printre altele, ambasada.Insa, in urma cu 79 de ani, tara noastra a fost obligata de Uniunea S ...citeste mai departe despre " Ambasada Rusiei celebreaza ocuparea Basarabiei de trupele URSS cu o varianta proprie a istoriei si o fotografie fake " pe Ziare.com