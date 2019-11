Ambasadoarea Frantei la Bucuresti: Presedintele meu n-a criticat NATO, ci doar a cerut consens politic

Aceasta a spus ca Macron s-a referit, mai degraba, la "nevoie de consens politic", in Alianta. Ideea a fost sustinuta si de alti oficiali din statele membre."Ce a spus presedintele meu nu este o critica a functionarii NATO in sine si a structurii militare. NATO este o organizatie foarte eficace, foarte structurata, cu o ierarhie ce functioneaza foarte bine, interoperabilitate si aceste declaratii nu se refereau la structura militara. A spus ca exista probabil, in interiorul NATO, o nevoie de consens politic mai mare intre aliati, cand se iau decizii individuale. Asta e tot. Nu a pus sub semnul intrebarii pertinenta", a spus Michele Ramis.Aceasta a facut declaratiile in timpul unei vizite in baza militara Deveselu, la care a participat alaturi de alti 20 de diplomati din state membre NATO acreditati la Bucuresti.Citeste mai multe despre: Militarii americani si romani din Baza militara de la Deveselu si-au prezentat o parte din tehnica."NATO e o alianta militara cu propriile reguli. Poate ca ar trebui ca legatura sa fie mai stransa inainte de decizii politice luate de unii aliati, deoarece miza este securitatea noastra comuna", a punctat Ramis.Citeste si:Macron considera ca NATO se afla in "moarte cerebrala", il ataca dur pe Trump si pledeaza in favoarea Europei AparariiAngela Merkel nu este de acord cu termenii radicali folositi de Macron la adresa NATOPornind de la declaratia lui Emmanuel Macron, unii dintre ambasadori au apreciat ca Europa are nevoie de o "voce mai puternica" in NATO si au subliniat nevoia de coeziune.Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier Klodt, a vorbit despre nevoia de "mai multa Europa" in sistemul comun de aparare."Cred ca este foarte clar pentru noi toti - avem nevoie de mai multa Europa in sistemul nostru de aparare, avem nevoie de coeziune, de un impact mai mare al Europei, dar nu ca substitut, ci sa fie coordonata indeaproape in cadrul NATO. Aceasta este pozitia Germaniei", a spus diplomatul.Vorbind de declaratia presedintelui francez, el a evocat raspunsul cancelarului german, Angela Merkel "Doamna cancelar s-a exprimat in acest sens si a spus ca unele exprimari sunt mai fericite, altele nu. Dar cred ca intelegem mesajul esential, anume 'faceti c ...citeste mai departe despre " Ambasadoarea Frantei la Bucuresti: Presedintele meu n-a criticat NATO, ci doar a cerut consens politic " pe Ziare.com