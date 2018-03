Ambasadorii tarilor care au expulzat diplomati rusi in cazul Skripal, inclusiv Romania, au fost convocati la MAE rus

Printre cei convocati se numara si un reprezentant diplomatic al Romaniei, scrie DPA."La 30 martie au fost convocati la MAE rus sefii misiunilor diplomatice ale mai multor tari care au intreprins actiuni neprietenoase fata de Federatia Rusa in semn de 'solidaritate' cu Marea Britanie in asa-numitul 'caz Skripal'. Ambasadorilor le vor fi inmanate note de protest si le vor fi anuntate masurile luate de partea rusa", mentioneaza diplomatia rusa.Potrivit agentiei de presa TASS, la sediul MAE rus din piata Smolenskaia din Moscova au sosit deja ambasadorii Germaniei, Frantei, Poloniei, Italiei, Cehiei, Ucrainei, Olandei.Anterior, a fost vazut iesind din cladirea Ministerului de Externe rus ambasadorul Marii Britanii, Laurie Bristow, dar nu a dezvaluit scopul vizitei.Luni, 16 tari din Uniunea Europeana, precum si Statele Unite, Canada Norvegia , Ucraina si alte cateva state au anuntat expulzarea de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia la Salisbury (in sud-vestul Angliei).Ulterior, la aceasta actiune au aderat si alte tari.In total, in cadrul acestei masuri de retorsiune coordonata a Occidentului, fara precedent chiar si in perioada Razboiului rece, au fost expulzati peste 150 de diplomati rusi in Europa America de Nord si Australia Iata aici mai multe detalii: NATO expulzeaza sapte diplomati rusi si reduce cu o treime marimea delegatiei Moscovei (Video)Noua Zeelanda e solidara si vrea sa expulzeze si ea rusi spioni, dar... nu a gasit niciunulCazul Skripal: Pana si Australia expulzeaza diplomati rusi din solidaritate cu UKRomania expulzeaza un diplomat rus, din solidaritate cu UK in cazul SkripalSUA expulzeaza 60 de diplomati rusi si inchid un consulat. Germania Franta , Canada si alte tari fac la fel, inclusiv RomaniaBulgaria explica de ce nu a expulzat diplomati rusi, alaturi de aliatii din UE si NATOTheresa May: Rusia a esuat in mod spectaculos in tentativa ei de a diviza OccidentulCorespondenta de la Bruxelles: Inainte sa paraseasca Uniunea, Theresa May o salveaza, aparand-o de RusiaReactie Rusiei:Putin raspunde cu aceeasi moneda: 150 de diplom ...citeste mai departe despre " Ambasadorii tarilor care au expulzat diplomati rusi in cazul Skripal, inclusiv Romania, au fost convocati la MAE rus " pe Ziare.com