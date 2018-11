Ambasadorul Finlandei aduce lamuriri despre preluarea presedintiei Consiliului UE in locul Romaniei

Aceasta a declarat ca Finlanda , care ne urmeaza in aceasta postura, ar fi pregatita sa preia presedintia daca i s-ar solicita."Finlanda nu a luat niciodata in calcul posibilitatea ca Romania sa nu preia presedintia UE. Cand Finlanda a fost intrebata de presa, ipotetic, luni, daca va prelua presedintia UE in cazul in care ar fi solicitata, raspunsul a fost afirmativ. Dar pentru Finlanda este clar ca Romania va prelua responsabilitatile presedintiei UE", a precizat Paivi Pohjanheimo pentru Realitatea.net.Sipila a anuntat, marti, ca guvernul sau e dispus sa preia functia in cazul in care Romania va solicita un schimb de mandat la presedintia rotativa a UE anul viitor. Amintim ca Finlanda e programata sa preia presedintia UE de la Romania la 1 iulie 2019.Declaratia lui Sipila a venit dupa ce Comisia Europeana a publicat un raport MCV devastator pentru Romania, iar in plenul Parlamentului European s-a votat o rezolutie in care sunt condamnate modificarile din Justitie din tara noastra, dar si masurile represive din 10 august.MAE a reactionat dupa declaratia lui Sipila, sustinand ca "Romania este pregatita pentru preluarea, la 1 ianuarie 2019, a mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar pregatirile se desfasoara conform calendarului".Si premierul Viorica Dancila a comentat acest lucru, dand vina pe presedintele Klaus Iohannis, care a sustinut, marti, dupa publicarea raportului MCV, ca "Romania s-a intors unde a fost acum 11 ani, inainte de aderare"."Este de asteptat ca in urma afirmatiilor facute de dl presedinte Klaus Iohannis sa avem efecte de genul acesta. Cu siguranta, Romania e pregatita sa preia presedintia Consiliului UE.Guvernul e bine pregatit si acest lucru il stie si dl Iohannis, pentru ca exista un comitet interministerial la care au participat si consilierii prezidentiala. E finalizat intreg programul de actiuni", a spus ea.Citeste si:Iohannis, dupa rezolutia din PE si raportul MCV: Romania s-a intors unde a fost acum 11 ani, inainte de aderarePremiera in cazul MCV: Bulgaria ar putea scapa in 2019, Romania ramane sub supraveghereReactia Opozitiei la raportul MCV si rezolutia privind Romania: Dragnea si Tariceanu au primit o condamnare cu suspendare azi. Motiunea de cenzura a deven ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Finlandei aduce lamuriri despre preluarea presedintiei Consiliului UE in locul Romaniei " pe Ziare.com