Ambasadorul Frantei: Romania preia Presedintia Consiliului UE intr-un moment special; lucrurile se anunta deja palpitante

"Tara dvs. are un potential economic urias si un potential foarte mare de dezvoltare a relatiilor bilaterale. Anul 2019 va fi unul intens. Lucrurile deja se anunta palpitante odata cu presedintia Consiliul Uniunii Europene. Romania va prelua presedintia intr-un moment important si special.Romania trebuie sa finalizeze proiecte legislative, trebuie sa mai adopte 210 texte de lege de pe agenda legislativa. Va fi un mandat scurt ce va interveni chiar inainte de alegerile din Parlamentul European. Romania va trebui sa negocieze cadrul financiar multianual si trebuie sa organizeze si campania pentru Parlamentul European. Presedintia Romaniei se va bucura de intregul sprijin din partea Frantei.Am avut o intrevedere cu domnul presedinte Iohannis, la Sibiu, pe 9 mai, pentru a creiona orientarile pentru presedintia Romaniei la carma Europei si cred ca tocmai in aceste momente de indoiala trebuie sa strangem relatiile bilaterale si sa punem mai mult accentul pe ceea ce ne uneste mai degraba decat pe ceea ce ne dezbina. O sa avem si 'Anotimpul franco-roman' ce fa fi inaugurat pe 27 noiembrie 2018, un anotimp pluri-disciplinar, cu activitati economice, culturale etc. Franta si Romania formeaza o echipa importanta. Pregatim multe proiecte pe care vi le vom prezenta la momentul oportun", a declarat Ramis.Cum a beneficiat Romania de aderarea la UE Diplomatul francez a punctat, totodata, ca Romania a inregistrat progrese importante de la momentul aderarii la Uniunea Europeana, in 2007, insa increderea mediului de afaceri este, uneori, zdruncinata de schimbarile legislative bruste, care afecteaza climatul de stabilitate."Am facut o analiza a ratei somajului in Romania din 2007, de la momentul aderarii la Uniunea Europeana, si as dori sa felicit Romania pentru progresele inregistrate. Convergenta aceasta este una de proportii. Salariul mediu s-a dublat comparativ cu anul 2007, ajungand la 2.500 de lei. PIB-ul reprezinta 63% din media europeana, comparativ cu 37% in 2007. Investitiile straine au trecut de la 4 miliarde de euro, in 2007, la 73 de miliarde de euro, anul acesta. Volumul total a ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Frantei: Romania preia Presedintia Consiliului UE intr-un moment special; lucrurile se anunta deja palpitante " pe Ziare.com