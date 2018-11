Ambasadorul rus in Finlanda, convocat in legatura cu bruierea riscanta a semnalului GPS in timpul unui exercitiu NATO

Ministerul finlandez a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter ca in urma acestei convocari Helsinki "asteapta noi informatii de la Rusia si un comportament responsabil", relateaza Associated Press.Norvegia a acuzat saptamana trecuta forte ruse stationate in Peninsula arctica Kola ca au bruiat semnale de localizare prin GPS in timpul exercitiului militar NATO, care s-a desfasurat in perioada 25 octombrie-7 noiembrie.Militari din 31 de tari au particpat la exercitiile Aliansei Nord-Atlantice, inclusiv Finlanda si Suedia , care nu fac parte din blocul militar.Finlanda a anuntat ulterior ca bruierea semnalului nu este un lucru iesit din comun si ca asemenea incidente au mai avut loc.Aceasta bruiere a semnalului GPS pare ca nu a cauzat accidente.