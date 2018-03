Ambasadorul Rusiei in SUA denunta o atmosfera "toxica", asemanand situatia cu Razboiul Rece

Intr-un interviu acordat postului NBC News, Anatoli Antonov a reiterat ca Rusia nu s-a implicat in scrutinul prezidential din Statele Unite, oferind asigurari ca este "imposibil de imaginat" o responsabilitate a Kremlinului pentru presupusele ingerinte electorale.Chiar daca procurorul special american Robert Mueller a inculpat 13 cetateni rusi pentru presupuse interferente in campania electorala, ambasadorul Rusiei sustine ca nu exista dovezi privind responsabilitatea Moscovei."Atmosfera de la Washington mi se pare otravita, este o atmosfera toxica. Depinde de noi sa stabilim daca ne aflam ori nu in Razboi Rece. Dar... nu imi amintesc ca relatiile bilaterale sa mai fi fost intr-o situatie atat de rea", a declarat Anatoli Antonov.In momentul de fata, "exista o mare lipsa de incredere in relatiile dintre Statele Unite si Rusia. Acum, Rusia este responsabila de toate, chiar si de vremea rea. Cred ca este foarte important sa incetam sa ne mai acuzam unii pe altii. Este momentul sa initiem o conversatie reala despre probleme reale", a subliniat ambasadorul Rusiei, reiterand ca Moscova nu este implicata in niciun fel in atacul chimic care i-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury.Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana atribuie Rusiei acest atac. Zeci de tari au expulzat aproximativ 150 de diplomati rusi in contextul acestei crize, Statele Unite expulzand 60. In replica, Administratia Vladimir Putin a expulzat acelasi numar de diplomati din tarile respective.In plus, Rusia a cerut Marii Britanii sa ofere dovezi ca atacul chimic din oraselul Salisbury nu a fost comis de serviciile secrete britanice, avertizand ca, in caz contrar, va considera ca este o agresiune la adresa unor cetateni rusi."O analiza a tuturor circumstantelor ne conduce sa ne gandim la posibila implicare a serviciilor secrete britanice" in atacul neurotoxic din Salisbury, a comunicat Ministerul rus de Externe."Daca partii ruse nu ii vor fi prezentate dovezi impotriva acestei ipoteze, vom considera ca avem de-a face cu o tentativa de ucidere a cetatenilor nostri ca rezultat al unei provocari politice majore", precizeaza Ministerul de Externe de la Moscova.Moscova este "extrem de preocupata" in ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Rusiei in SUA denunta o atmosfera "toxica", asemanand situatia cu Razboiul Rece " pe Ziare.com