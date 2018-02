Ambasadorul Rusiei la Londra a fost convocat sa explice ce face Moscova sa stopeze masacrul din Siria

"L-am invitat pe ambasadorul Rusiei sa vina la Ministerul de Externe pentru a oferi clarificari despre planul tarii sale privind implementarea Rezolutiei ONU 2.401. Am cerut Misiunii britanice la ONU sa convoace o noua reuniune a Consiliului de Securitate ONU pe tema refuzului regimului Bashar al-Assad de a aplica imediat armistitiul ONU", a declarat ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, potrivit unui comunicat emis de Guvernul de la Londra.Secretarul general ONU, Antonio Guterres, si Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, au cerut, luni, aplicarea imediata a armistitiului umanitar in Siria adoptat sambata de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite.Confruntarile militare continuau luni in Siria, inclusiv in Ghuta, la periferia Damascului, in pofida armistitiului cerut de Natiunile Unite.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu. Rusia ofera sustinere politica si militara Administratiei Bashar al-Assad in conflictul cu grupuri insurgente si teroriste.Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat sambata seara, in unanimitate, o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu umanitar in Siria cu durata de 30 de zile.Armata siriana, sustinuta de Iran si de miscarea siita Hezbollah, asediaza localitatea Ghuta de Est, situata la periferia orasului Damasc, o zona aflata sub controlul insurgentilor care lupta impotriva regimului Bashar Al-Assad. Siria se confrunta, incepand din martie 2011, cu revolte reprimate violent si cu un conflict militar intre serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, fortele opozitiei si grupuri teroriste, inclusiv organizatia sunnita Stat Islamic (Stat Islamic in Irak si Siria / Stat Islamic in Irak si Levant).Bilantul conflictului depaseste 270.000 de morti. ...citeste mai departe despre " Ambasadorul Rusiei la Londra a fost convocat sa explice ce face Moscova sa stopeze masacrul din Siria " pe Ziare.com