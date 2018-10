Haley isi va incheia activitatea "la sfarsitul anului", a confirmat Donald Trump. "Este o persoana foarte speciala", a precizat presedintele SUA, explicand ca ambasadorul american la ONU l-a anuntat acum sase luni ca ar putea solicita sa aiba o perioada fara activitate."Am rezolvat o serie de probleme impreuna", a spus Donald Trump.Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018 ...citeste mai departe despre " Ambasadorul SUA la ONU si-a dat demsia si este in "preaviz" pana la sfarsitul anului " pe Ziare.com