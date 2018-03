America face inca un pas catre inarmarea profesorilor, dupa ce Florida include o astfel de prevedere intr-o noua lege

Deputatii din statul Florida au aprobat, miercuri, aceasta noua lege privind controlul armelor, care implica impunerea unei perioade de trei zile de asteptare pentru achizitionarea unei arme de foc, dar si inarmarea unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant, relateaza Reuters.Legea nu prevede, totusi, interzicerea armelor semiautomate.Sustinatorii au aparat legea, argumentand ca majoritatea atacurilor intamplate in scoli sunt comise cu ajutorul pistoalelor.Persoanele care vor dori sa achizitioneze o arma de foc vor trebui sa aiba minimum 21 de ani, este una dintre prevederi.Legea mai stipuleaza, insa, si inarmarea unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant, iar criticii considera ca tocmai asta este o amenintare la adresa securitatii elevilor.Proiectul va intra in vigoare in termen de 15 zile, exceptand cazul in care guvernatorul Floridei, Rick Scott, decide sa il anuleze.Un purtator de cuvant al guvernatorului a declarat ca acesta nu a decis, inca, daca va sustine sau nu proiectul de lege.Presedintele american, Donald Trump, este cel de la care a venit propunerea ca profesorii sa poarte arme, ca masura de prevenire a masacrelor din scoli, de felul celui din Florida, in care 17 persoane au fost impuscate mortal de un fost elev al liceului.Donald Trump a facut aceasta sugestie chiar la o intalnire la Casa Alba cu elevii care au supravietuit atacului armat si cu parintii unor copii care si-au pierdut viata in masacru.Trump a promis atunci ca administratia sa va modifica legislatia, pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme.Ulterior, presedintele american a revenit cu explicatii privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile."Nu am spus niciodata ca ar trebui sa le dam arme profesorilor asa cum au informat CNN si NBC. Ce am spus a fost ca ar trebui sa luam in calcul posibilitatea de a da arme profesorilor care au o pregatire militara in spate, doar celor mai buni. Aproximativ 20% dintre profesori ar putea raspunde atunci cand vine un individ bolnav la o scoala cu intentii rele", a scris presedintele intr-o postare pe Twitt ...citeste mai departe despre " America face inca un pas catre inarmarea profesorilor, dupa ce Florida include o astfel de prevedere intr-o noua lege " pe Ziare.com