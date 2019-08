Surse anonime citate de Washington Post si CNN au spus ca acordul prevede o reducere a numarului militarilor americani din Afganistan de la circa 14.000 la 8.000-9.000, anunta DPA.Acordul le va cere, de asemenea, talibanilor sa inceapa negocieri directe cu guvernul de la Kabul, despre care gruparea militanta spune ca este un "regim marioneta".Intelegerea prevede, de asemenea, o reducere drastica a personalului Ambasadei SUA din Kabul si reduceri ale personalului de securitate, a relatat CNN.Informatiile vin dupa ce Zalmay Khalilzad, reprezentantul special al SUA pentru reconciliere in Afganistan, a declarat miercuri ca SUA sunt dispuse "sa incheie un acord", daca talibanii isi respecta la randul lor angajamentele pentru un avans al negocierilor intre cele doua parti.Reprezentanti ai SUA si ai talibanilor se intalnesc de anul trecut in speranta de a gasi o solutie pasnica la conflictul din Afganistan si urmeaza sa inceapa zilele viitoare o noua runda de negocieri la Doha, capitala Qatarului.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat joi ca "exista speranta ca va putea fi gasita o solutie la aceasta runda de discutii".Washingtonul vrea mai presus de orice garantii de la talibani ca Afganistanul nu va deveni un refugiu pentru teroristi, in timp ce talibanii se concentreaza pe garantarea retragerii tuturor fortelor straine conduse de SUA din Afganistan.Conform SUA, acordul ar trebui sa includa si un armistitiu.Citeste si:Trump vrea sa inceapa retragerea trupelor din Afganistan inaintea alegerilor din 2020Trump spune ca ar castiga razboiul din Afganistan intr-o saptamana, dar nu vrea sa omoare 10 milioane de oameni ...citeste mai departe despre " Americanii au ajuns la un acord cu talibanii dupa un confict de doua decenii si vor retrage mii de soldati " pe Ziare.com