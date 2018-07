Americanii au detectat activitate noua la fabrica de rachete nucleare a Coreei de Nord

Satelitii americani au fotografii si imagini in infrarosu care arata vehicule cum vin si pleaca de la facilitatea din Sanumdong, dar nu se stie cat de avansata ar fi eventuala constructie a unei rachete, conform unui oficial american, care a vorbit cu Reuters sub conditia anonimatului, scrie The Guardian.Vezi si Coreea de Nord a continuat lucrarile la centrul nuclear chiar si dupa acordul cu SUAWashington Post a informat luni ca statul nord-coreean pare ca ar construi una sau doua rachete balistice intercontinentale la facilitatea de langa Phenian, facand referire la surse oficiale neidentificate.Conform oficialului american care a vorbit cu Reuters, o fotografie arata o camioneta si o remorca acoperita similare cu cele folosite de Nord pentru a transporta rachetele balistice in trecut. Cum remorca era acoperita, nu se poate sti ce transporta.Casa Alba nu a oferit comentarii.Mintaro Oba, un fost diplomat american care a lucrat la politica privind Coreea de Nord, a declarat: "Acest lucru reflecta un lucru important: in ciuda a ce au spus oficialii americani, Coreea de Nord nu s-a angajat la mare lucru privind dezarmarea nucleara. Nu este surprinzator ca Nordul ar dori sa continue programul nuclear pana cand se ajunge la un acord. Nu se vor opri doar pentru ca am avut un summit".Imediat dupa summit-ul din Singapore cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, presedintele american, Donald Trump , a declarat ca Nordul nu mai reprezinta o amenintare nucleara. Kim s-a angajat, intr-o declaratie de dupa summit, sa lucreze catre dezarmarea nucleara, dar Phenianul nu a oferit detalii privind felul in care s-ar ajunge la dezarmare.Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a declarat saptamana trecuta in fata comitetului privind afacerile externe al Senatului ca Nordul continua sa produca combustibil pentru bombe nucleare, dar a insistat ca administratia Trump face progrese in discutiile cu Phenianul.Citeste si:Intalnire istorica intre Trump si Kim Jong-Un: SUA se angajeaza sa ofere garantii de securitate Coreei de NordPompeo: SUA va ridica sanctiunile impotriva Phenianului daca acesta va renunta la programul nuclear ...citeste mai departe despre " Americanii au detectat activitate noua la fabrica de rachete nucleare a Coreei de Nord " pe Ziare.com