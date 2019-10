Americanii au impus sanctiuni Turciei, iar Trump a vorbit cu Erdogan: Ofensiva din Siria este inutila si negandita!

Ministrii Energiei, Apararii si de Interne sunt vizati de masurile americane, potrivit unui comunicat al Trezoreriei SUA, citat de AFP. Bunurile lor potentiale in Statele Unite sunt inghetate si tranzactiile internationale in dolari sunt blocate.Ministerele Apararii si Energiei sunt, de asemenea, vizate ca institutii.Decretul semnat de presedintele Trump prevede, de asemenea, blocarea intrarii persoanelor sanctionate pe teritoriul Statelor Unite.Documentul citat permite vizarea unui numar foarte mare de oficiali turci implicati in acte care ii pun in pericol pe civili sau destabilizeaza nord-estul Siriei, dar, in acest moment, administratia Trump a decis sa aplice sanctiuni doar celor trei ministri si doua ministere."Daca operatiunea Turciei continua, aceasta va agrava o criza umanitara deja grava si in plina crestere, cu consecinte potential dezastruoase", a declarat secretarul de Stat american, Mike Pompeo, intr-un comunicat. "Pentru a evita noi sanctiuni impuse in cadrul acestui nou decret prezidential, Turcia trebuie sa puna capat imediat ofensivei sale unilaterale in nord-estul Siriei si sa reia dialogul cu Statele Unite privind securitatea" in regiune, a avertizat el.La randul sau, Congresul SUA ameninta ca va adopta rapid sanctiuni economice mult mai extinse impotriva Turciei.Trump a vorbit cu ErdoganPe de alta parte, Donald Trump i-a cerut, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa "puna capat invaziei" in Siria si sa declare "incetarea focului imediat", a declarat vicepresedintele Mike Pence."Statele Unite doresc ca Turcia sa inceteze invazia, sa puna in aplicare imediat incetarea focului si sa inceapa negocierile cu fortele kurde in Siria pentru a pune capat violentei", a mentionat Pence, adaugand ca va merge in curand in Turcia la cererea presedintelui Trump.In cursul convorbirii telefonice cu Erdogan, Trump a fost "foarte ferm", a precizat Mike Pence.Potrivit vicepresedintelui american, presedintele turc a promis ca nu va fi "niciun atac asupra orasului Kobane".Ofensiva turca a dus la eliberarea a numerosi detinuti periculosiLa randul sau, ministrul american al Apararii, Mark Esper, a calificat drept "inacceptabila" ofensiva militara turca in Siria, apreciind ca ...citeste mai departe despre " Americanii au impus sanctiuni Turciei, iar Trump a vorbit cu Erdogan: Ofensiva din Siria este inutila si negandita! " pe Ziare.com