Americanii au trimis din greseala o alerta de atac iminent cu racheta balistica in Hawaii

Amenintarea a fost dezmintita, insa, imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP.In postari pe Twitter , guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de gestionare a evenimentelor de urgenta au asigurat, separat, ca acest stat american, situat in Oceanul Pacific, nu este amenintat de nicio racheta balistica.There is NO missile threat. https://t.co/qR2MlYAYxL- Governor David Ige (@GovHawaii) 13 January 2018Falsa alerta a aparut intr-un context geopolitic foarte tensionat, marcat de amenintarile regimului nord-coreean privind un atac nuclear.