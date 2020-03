Americanii bogati cauta avioane private cu care sa se intoarca din Europa

Industria avioanelor private a primit un val de cereri din partea americanilor care in prezent se afla in Europa, chiar daca operatorii incearca sa obtina clarificari cu privire la modul in care interdictia anuntata de Trump le va afecta operatiunile."Situatia este fara precedent" a declarat Adam Twidell, director general la compania PrivateFly, care ofera zboruri cu avioane private. "In ultimele ore am primit un numar semnificativ de cereri din partea americanilor care in prezent sunt in Europa si sunt interesati sa zboare inapoi in SUA. Am primit si cereri din partea cetatenilor americani interesati sa zboare in alte parti ale Europei si spre Marea Britanie, care in prezent este scutita de aceasta interdictie", adauga Adam Twidell.Miercuri seara, Donald Trump a anuntat suspendarea, incepand de vineri, a tuturor calatoriilor din Europa spre SUA (cu exceptia celor din Marea Britanie) in incercarea de a impiedica propagarea virusului Covid-19 pe teritoriul american.Acest anunt este asteptat sa duca la cresterea cererii pentru avioane private din partea persoanelor fizice, chiar daca calatoriile cu avioanele companiilor sunt in scadere, avand in vedere ca firmele vor sa restrictioneze calatoriile pentru a evita raspandirea coronavirusului.Impactul exact al interdictiei asupra zborurilor transtalantice ale companiilor ariene nu este clar deocamdata, deoarece restrictiile nu se aplica rezidentilor americani si nici membrilor familiilor cetatenilor americani. Intr-un comunicat de presa, Secretarul pentru Securitate Interna, Chad Wolf, a informat ca cetateni americani care revin din Europa vor calatorii spre anumite aeroporturi unde vor fi examinati daca au virusul COVID-19.Desi avioanele private trebuie sa respecte restrictiile si regulile cu privire la imigratie, sunt totusi capabile sa faca fata intreruperilor mai bine decat operatorii de avioane comerciale."Avioanele private zboara in continuare", spune Toby Edwards, director operational la compania de chartere Victor. "Cetatenilor americani li se permite sa revina in SUA la fel ca si cei care nu au trecut printr-o tara din spatiul Schengen in ultimele 14 de zile", adauga Toby Edwards.Cei care indeplinesc astfel de cerinte, si isi permit cheltuielile suplimentare, avioanele private ofera cea mai rapid modalitate de a reveni in SUA. Potrivit PrivateFly costul inchirierii unui avion privat capabil sa zboare pe ruta New York-Paris, precum Dassault Falcon 7X sau Bombardier Global, este de aproximativ 90.000 de dolari pentru un singur zbor.