Americanii isi retrag tot personalul diplomatic ramas in Venezuela

"Aceasta decizie reflecta degradarea situatiei in Venezuela si constatarea ca prezenta personalului diplomatic in Ambasada SUA a devenit o constrangere asupra politicii americane", a postat pe Twitter Pompeo, citat de AFP.The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.- Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019La 23 ianuarie, presedintele Venezuelei Nicolas Maduro a anuntat ruperea relatiilor diplomatice cu Statele Unite, care l-au recunoscut pe opozantul Juan Guaido presedinte interimar al tarii, ordonand plecarea tuturor diplomatilor. Dar, contestand legitimitatea lui Maduro, Washingtonul a refuzat sa se supuna.Cu toate acestea, la 24 ianuarie, Departamentul de Stat a rechemat intreg personalul american neesential si familiile diplomatilor, sfatuindu-i de asemenea pe toti cetatenii americani din Venezuela sa paraseasca tara.Venezuela: Parlamentul decreteaza starea de alerta si suspenda livrarile de petrol catre Cuba. Nimeni nu munceste nici azi in toata taraNoi manifestatii la apelul Opozitiei sunt prevazute marti in Venezuela, a cincea zi a unei pene uriase de curent ce a paralizat tara, confruntata cu o profunda criza politica si dificultati alimentare grave.Citeste si: Casa Alba avertizeaza institutiile financiare straine sa nu faca tranzactii "ilegitime" cu VenezuelaVenezuela reclama SUA la ONU pentru pana uriasa de curent care afecteaza tara incepand de joi