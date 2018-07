Ambasadorul american Tina Kaidanow, secretarul de Stat pe probleme politico-militare, a declarat ca o delegatie a Guvernului american a participat la mai multe intalniri in cadrul Spectacolului Aviatic Farnborough pentru imbunatatirea comertului cu armament.Departamentul de Stat poarta discutii cu Turcia si "incearca sa le explice turcilor ce poate face sistemul Patriot", a adaugat aceasta.Turcia a fost criticata de tarile NATO in legatura cu planul de achizitionare a sistemelor S-400 din Rusia , lucru care poate impiedica vanzarea avioanelor de lupta F-35 fabricate de compania americana Lockheed Martin."Suntem ingrijorati ca prin achizitionarea sistemului rusesc, Turcia va sustine comportamentul nu tocmai bun pe care Rusia l-a avut atat pe teritoriul Europei, cat si in restul lumii", a declarat Kaidanow.In luna aprilie, presedintele american Donald Trump a inlaturat o lege privind exportul de armament, cu scopul de a extinde posibilele vanzari catre aliati, de a imbunatati industria de aparare americana si de a crea mai multe locuri de munca pe teritoriul Statelor Unite.Citeste si:Erdogan se imprumuta in ruble si cumpara de la Putin varianta ruseasca a rachetelor PatriotGigantul militar american Raytheon a semnat contractul pentru sistemele Patriot destinate RomanieiRusii nu sunt deloc fericiti ca Polonia se inarmeaza cu rachete Patriot din SUA ...citeste mai departe despre " Americanii negociaza cu Turcia vanzarea sistemului Patriot, ca sa nu mai cumpere de la rusi " pe Ziare.com