Americanii nu impun Romaniei mutarea ambasadei la Ierusalim, dar vor concentrare absoluta pe inlaturarea coruptiei

Este prima de acest fel la Bucuresti a oficialului american si reprezinta primul pas diplomatic facut de noul sef al Departamentului de Stat Mike Pompeo in ce priveste relatia cu tara noastra.Doamna Millard este un diplomat de cariera cu o experienta de 25 de ani in cadrul Departamentului de Stat. Printre alte functii pe care le-a detinut de-a lungul timpului se numara cea de ambasador in Tadjikistan in perioada 2016-2017, a lucrat in Kazahstan, Maroc , Nepal, India Danemarca si Cehia In aceste zile s-a intalnit cu oficiali ai Guvernului, ai institutiei prezidentiale, cu experti in politici publice si reprezentanti ai societatii civile. A facut si o vizita la baza militara de la Mihail Kogalniceanu unde a purtat discutii cu ofiteri din trupele americane si cele romane care desfasoara exercitii comune."Am fost numita in aceasta pozitie in septembrie 2017, iar in aceasta perioada am lucrat in Washington, fiind cel mai experimentat diplomat de cariera al departamentului pentru Europa. Am vrut foarte mult sa vizitez Romania, pentru ca e o tara care are o relatie excelenta cu SUA, cooperam in foarte multe domenii, iar Romania a facut progrese uimitoare", a declarat doamna Millard la o intalnire cu jurnalistii care a avut loc la sediul Ambasadei SUA din Bucuresti.Dupa o perioada tulbure la Departamentul de Stat care a culminat cu decizia presedintelui Donald Trump de a-l demite pe Rex Tillerson, seful Departamentului de Stat, si de a-l inlocui cu Mike Pompeo, fostul director CIA, vizita doamnei Millard reprezinta prima actiune importanta de refacere a puntilor de comunicare intre Washington si Bucuresti la toate nivelele, de la cel politic, pana la cel al societatii civile.Doamna Millard a vorbit despre parteneriatul dintre SUA si tara noastra ca fiind un bun castigat pentru ambele parti, remarcand "pozitia strategica foarte buna a Romaniei" in ce priveste asigurarea stabilitatii occidentale.Trump nu face presiuni pentru mutarea ambasadelor altor state din Tel Aviv la IerusalimIn ce priveste tensiunea generata intre Guvern si Presedintie de propunerea lui Liviu Dragnea, liderul PSD, si sustinuta de premierul Dancila de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, doamna Millard a declarat ca "discutiile cu oficialii romani pe aceasta t