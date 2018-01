O masa de aer arctic ar urma sa aduca temperaturi sub cele normale si vanturi extrem de reci in centrul si estul SUA."Vremea rea" va continua in nord-estul SUA, iar temperaturile vor fi negative pe timpul noptii, a anuntat David Hamrick, purtatorul de cuvant al Serviciului meteorologic din SUA."Vantul puternic de la vest la est, combinat cu fronturile atmosferice reci care vin dinspre Midwest spre coasta de est permit maselor de aer foarte reci sa se indrepte spre sud fara a scadea in intensitate, in multe zone existand avertismente de vant rece din Campiile nordice si pana in Valea Ohio", a mai precizat spus Hamrick.Nici sudul Statelor Unite si regiunea Golfului Mexic nu vor avea parte de o vreme mai prietenoasa, cele doua zone urmand sa fie si ele lovite de valul de vreme rece.Fotografii realizate la cascada Niagara in ajunul Anului Nou au surprins aceasta atractie turistica partial inghetata, ceea ce a atras un numar mare de turisti.Citeste si:Temperaturi extreme in SUA. Sunt 29 grade in California si minus 17 grade in IowaStatele Unite sunt lovite de un val de frig extrem, iar Trump face glume pe Twitter cu incalzirea globala: Infofoliti-va! ...citeste mai departe despre " Americanii nu scapa de frigul polar. Inca o saptamana de ger naprasnic " pe Ziare.com