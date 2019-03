Decizia este anuntata cu doua zile inaintea reluarii unor negocieri comerciale, potrivit AFP."Ambasadorul Statelor Unite la UE Gordon Sondland are placerea sa va anunte ca, incepand de astazi (luni), Departamentul de Stat va recunoaste din nou reprezenta UE la Washington ca echivalenta celei unei misiuni bilaterale in ordinea prezentei corpului diplomatic", scrie el intr-un comunicat.Gordon Sondland face acest anunt cu doua zile inaintea unei intalniri, prevazute la Washington, intre comisarul european al Comertului Cecilia Malmstrom si omologul sau american Robert Lighthizer, in vederea incheierii unui acord de liber-schimb privind bunuri comerciale.Amintim ca Administratia Trump a retrogradat statutul diplomatic al delegatiei Uniunii Europene in Statele Unite ale Americii.Hotararea, neanuntata si oficial de Departamentul de Stat al SUA, a facut ca statutul diplomatic al delegatiei UE la Washington sa coboare de la cel de stat membru la cel de organizatie internationala.Citeste aici mai multe detalii - Miscare soc pentru Europa a Administratiei Trump: A retrogradat statutul diplomatic al delegatiei UE in SUA si nici macar nu a anuntat oficial ...citeste mai departe despre " Americanii s-au razgandit si renunta la retrogradarea statutului diplomatic al delegatiei UE in SUA " pe Ziare.com