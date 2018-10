Americanii se pregatesc pentru cel mai devastator uragan care loveste Florida in ultimii 100 de ani

Guvernatorul statului Florida si reprezentantii National Hurricane Center (NHC) au spus ca vanturile puternice, ploile abundente si valurile cu inaltimi de peste trei metri generate de acest uragan ar putea provoca aparitia unor conditii meteorologice extreme, ce ar putea sa puna in pericol vietile rezidentilor."Din pacate, uraganul Michael este un uragan de cel mai grav tip", a declarat Brock Long, directorul Federal Emergency Management Agency, miercuri, intr-o conferinta de presa."Nu doar Florida, ci si Georgia trebuie sa se pregateasca pentru intreruperi ale alimentarii cu electricitate care vor dura mai multe saptamani, in perioada in care acest front atmosferic isi continua deplasarea", a adaugat el.Uraganul Michael a crescut in intensitate noaptea trecuta si va ajunge pe continent, in apropiere de Panama City, Florida, miercuri dupa-amiaza (ora locala - n.red).Guvernatorul Rick Scott a spus ca Michael ar putea deveni cel mai devastator uragan care a atins vreodata coasta vestica a Floridei din Golful Mexic. Guvernatorul american a mobilizat 2.500 de membri ai Garzii Nationale, iar peste 1.000 de muncitori ai companiilor de utilitati au fost plasati in regim de asteptare pentru a repara liniile de electricitate ce vor fi doborate de acest uragan.#HurricaneMichael is here, but so are we. Stay safe, Florida. #FloridaFirst #FLNGAlwaysThere pic.twitter.com/e2rVNXFERp- FloridaNationalGuard (@FLGuard) October 10, 2018Oficialii americani au avertizat si asupra faptului ca rezidentii care au refuzat sa fie evacuati au ratat ocazia de a parasi zona si i-au sfatuit sa se deplaseze spre adaposturi sau spre regiuni mai inalte.Presedintele Donald Trump are programata miercuri o intalnire cu Brock Long si cu directorul Departamentului de Securitate Interna, a anuntat biroul de presa de la Casa Alba.Uraganul Michael genereaza deja vanturi cu viteze ce au atins 230 de kilometri pe ora si a fost plasat in categoria 4. Un val de ploi abundente, reprezentand extremitatea uraganului si aflat la o distanta de 320 de kilometri fata de ochiul uraganului, s-a abatut deja asupra regiunilor de coasta ale statului Florida.We are with you Florida! https://t.co/qzrVLeFbyFht ...citeste mai departe despre " Americanii se pregatesc pentru cel mai devastator uragan care loveste Florida in ultimii 100 de ani " pe Ziare.com