Kay Bailey Hutchison (foto) sustine ca Washingtonul doreste in continuare o solutie diplomatica, dar ca SUA sunt pregatite sa ia in considerare un atac militar, daca Rusia va continua sa dezvolte sistemul de rachete, scrie Reuters."Daca se va ajunge in acel punct, vom analiza posibilitatea sa distrugem o racheta ruseasca ce ar putea lovi una dintre tarile noastre", a declarat Hutchison.Rusia dispune de un nou tip de rachete care ameninta Europa , incalcand astfel Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), iar NATO doreste imediat o explicatie, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg."Dupa ani de negare, Rusia a recunoscut recent existenta unui nou sistem de rachete denumit 9M729", a spus Stoltenberg, adaugand ca Rusia nu a oferit raspunsuri credibile cu privire la acest nou tip de racheta."Cea mai plauzibila varianta ar fi ca Rusia incalca tratatul. Este, asadar, necesar ca Rusia sa raspunda urgent acestor ingrijorari", a aratat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice.Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat de catre presedintele american Ronald Reagan si liderul sovietiv Mihail Gorbaciov in anul 1987, vizeaza reducerea semnificativa a posibilei confruntari nucleare si a contribuit la accelerarea incheierii Razboiului Rece.Tratatul a interzis detinerea si producerea rachetelor balistice si rachetelor nucleare de croaziera cu raze de actiune cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri. ...citeste mai departe despre " Americanii sunt gata sa distruga rachetele Moscovei, care ar incalca tratatul nuclear " pe Ziare.com