Americanii trimit si in Romania drone de tipul celei care l-a ucis pe generalul Soleimani

SUA si Romania au un parteneriat strategic pentru a aborda probleme de securitate regionala si globala, relateaza defence-blog.com.Pentru a promova aceste interese, Fortele Aeriene ale SUA in Europa vor opera dronele MQ-9 Reaper de la baza aeriana 71, din Campia Turzii. Miscarea face parte din eforturile americane de a spori stabilitatea regionala, dar si de a participa la diferite exercitii din regiune.Aceasta misiune, care incepe in ianuarie 2020, a fost realizata in colaborare cu guvernul roman, fiind conceputa pentru a promova stabilitatea si securitatea in regiune si pentru a consolida relatiile cu aliatii NATO si alti parteneri europeni.MQ-9 Reaper este o aeronava armata, de altitudine medie, cu rezistenta de lunga durata, care poate fi folosita in mai multe tipuri de misiuni, fiind pilotata de la distanta.Este folosita in principal impotriva tintelor de executie dinamica, dar si pentru misiuni de colectare de informatii.Precizam ca generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un atac efectuat cu o astfel de drona.A.D.