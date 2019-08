Aceasta vanzare este "in concordanta cu angajamentul nostru de a mentine capacitatile de autoaparare ale Taiwanului", a declarat un oficial al Departamentului de Stat, fiind un mesaj indreptat catre Beijing care considera Taiwanul ca fiind una dintre provinciile sale, relateaza AFP.Departamentul de Stat a informat oficial Congresul despre intentia Administratiei de a efectua vanzarea, care a fost mentionata timp de cateva zile de catre clasa politica americana."Nu facem decat sa ne respectam promisiunile", a declarat luni secretarul de Stat american, Mike Pompeo, intr-un interviu acordat canalului Fox News.Membrii Congresului au acum 30 de zile pentru a se opune deciziei, ceea ce nu s-a mai intamplat de decenii.Taiwanul are deja o flota de avioane F-16 achizitionate in 1992 si acordul incheiat cu Washingtonul se refera la aparate mai recente, echipate cu tehnologii si arme modernizate.Potrivit acordului, Taiwanul va primi 66 de aeronave, dar si 75 de reactoare, radare si piese de schimb care vor permite aviatiei taiwaneze sa-si mentina avioanele in stare buna, precum si diverse arme."Cooperarea militara cu Taiwanul a promovat pacea si securitatea in stramtoarea Taiwan si in regiune si va continua sa faca acest lucru", a declarat diplomatul american sub rezerva anonimatului. ...citeste mai departe despre " Americanii vand avioane de lupta Taiwanului, spre indignarea Chinei " pe Ziare.com