Americanii vor sa incaseze banii din vanzarea memoriilor lui Snowden

In 2009, cand a inceput sa lucreze pentru serviciul secret american NSA, specialistul in calculatoare Edward Snowden avea 26 de ani. In cartea sa "Permanent Record", el numeste jobul sau la "cea mai importanta agentie de informatii din SUA" drept o "meserie de vis". Dar el descrie, de asemenea, cum a descoperit "Stellarwind" (Vant Stelar) in timpul activitatii sale pentru NSA, "cel mai intunecat secret al NSA".Programul "Stellarwind" a fost lansat de Statele Unite dupa atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Snowden observa ca, spre deosebire de afirmatiile oficiale, programul nu s-a incheiat niciodata, ci a devenit un instrument de "supraveghere in masa" pentru NSA: "Tehnologia nu mai era folosita pentru apararea Americii, ci pentru controlarea Americii", scrie Snowden.Ministerul de Justitie al SUA a anuntat ca nu intentioneaza sa stopeze raspandirea volumului recent aparut al lui Snowden. In schimb, sumele care ar reveni autorului din vanzarea cartii ar urma sa ajunga la bugetul american. "Nu vom accepta ca un individ sa se imbogateasca pe seama Statelor Unite", s-a precizat intr-o plangere adresata de Ministerul de Justitie Curtii Federale a SUA.Paralele cu Germania nazistaColectarea uriasa de date intreprinsa de NSA i-a amintit tanarului spion american de practicile Germaniei naziste si ale Uniunii Sovietice.Snowden sapa din ce in ce mai mult material secret si descopera PRISM - un program american prin intermediul caruia America capteaza si comunicatiile straine. Snowden scrie ca acela a fost momentul in care si-a dat seama ca "situatia va escalada, daca generatia mea nu intervine".Snowden decide sa predea jurnalistilor informatiile despre activitatea serviciului secret american, devenind astfel un "whistleblower" - avertizor de integritate.Dezvaluirile sale din 2013 au rasunat in intreaga lume, Snowden subliniind ca "tarile ai caror cetateni au fost cei mai critici la adresa supravegherii in masa practicata de SUA au fost cele ale caror guverne au lucrat cel mai indeaproape cu americanii". Cel mai graitor exemplu este Germania, afirma Snowden.Prin intermediul dezvaluirilor fostului spion, germanii afla intr-adevar ca BND, serviciul de informatii externe al Germaniei, a asistat NSA in colectarea date ...citeste mai departe despre " Americanii vor sa incaseze banii din vanzarea memoriilor lui Snowden " pe Ziare.com