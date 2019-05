Amsterdam are deja cele mai mari taxe pentru turisti, comparativ cu alte orase europene, in conditiile in care vizitatorii trebuie sa plateasca deja o taxa de 7% din valoarea cazarii. Miercuri, municipalitatea din Amsterdam a anuntat o taxa suplimentara de 3 euro pentru fiecare noapte petrecuta la hotel.Autoritatile din Amsterdam se asteapta ca noua masura sa aduca la bugetul orasului aproximativ 100 de milioane de euro, banii care vor fi folositi pentru a pastra patrimoniul istoric. Cel mai important oras din Olanda intentioneaza sa investeasca 289 milioane de euro in urmatorii ani pentru intretinerea podurilor, canalelor, parcurilor si strazilor.In schimb, Asociatia hotelierilor si operatorilor de restaurante din Olanda (Koninklijke Horeca) a criticat noua taxa, subliniind ca Amsterdamul are deja cea mai mare taxa pentru turisti comparativ cu alte destinatii populare din Europa Cresterea numarului de turisti este o problema pentru Amsterdam. Anul trecut s-au inregistrat aproximativ 25 de turisti la fiecare locuitor. Se estimeaza ca in anul 2025 peste 30 de milioane de turisti vor ajunge in Amsterdam.Si alte orase din Europa, precum Venetia si Barcelona, se straduiesc sa faca fata turismului de masa. ...citeste mai departe despre " Amsterdam introduce o noua taxa pentru turisti, din care va aduna sute de milioane de euro " pe Ziare.com