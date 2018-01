Orasele Milano si Amsterdam au ajuns in finala pentru desemnarea noului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului dupa iesirea Marii Britanii din UE , competitie in care s-a aflat si Bucurestiul.Dat fiind ca ambele orase primisera acelasi numar de voturi, oficialii europeni au decis prin tragere la sorti, in noiembrie 2017, ca viitorul sediu al Agentiei Medicamentului va fi in Amsterdam.Insa directorul Agentiei Europene a Medicamentului, Guido Rasi, a declarat luni ca noul sediu nu a fost construit inca, iar spatiul tranzitoriu oferit de olandezi "nu este optim", fiind "pe jumatate" din suprafata care este acum la Londra.In acest context, presedintele Camerei Deputatilor din Italia , Laura Boldrini, ministrul italian al Sanatatii, Beatrice Lorenzin, presedintele regiunii Lombardia, Roberto Maroni, si primarul orasului Milano, Beppe Sala, au manifestat disponibilitate de a oferi imediat spatiul adecvat pentru Agentia Europeana a Medicamentului.Surse politice de la Roma au declarat ca Guvernul Italiei va intreprinde "orice initiativa oportuna la Comisia Europeana si la institutiile comunitare competente" pentru a fi reevaluata decizia privind sediul Agentiei Europene a Medicamentului. ...citeste mai departe despre " Amsterdamul a castigat Agentia Europeana a Medicamentului, dar nu are inca sediu pentru ea. Italia si-o doreste la Milano " pe Ziare.com