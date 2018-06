De ce i-a trimis Kim Jong-un o scrisoare atat de mare lui Trump?

Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca summitul sau incert cu Kim este din nou in carti. El a facut acest anunt la finalul unei intalniri cu un emisar nord-coreean de rang inalt, la Casa Alba, care i-a adus o scrisoare personala de la Kim, intr-un plic alb, aproape la fel de mare cat un ziar indoit.Trump nu a dezvaluit inca ce scrie in scrisoare, insa a parut fericit sa o primeasca. El apare intr-o fotografie ranjind in timp ce tine scrisoarea, alaturi de Kim Yong Chol, oficialul nord-coreean de cel mai inalt rang aflat in vizita la Casa Alba in ultimii 18 ani, pozand in Biroul Oval, in fata portretului lui Thomas Jefferson.Citeste si: Trump a primit o scrisoare de la Kim Jong Un. La scurt timp, a anuntat ca se va intalni pe 12 iunie cu liderul nord coreeanFotografia a devenit virala pe retele de socializare, unde circula tot felul de teorii despre motivul care l-a determinat pe Kim sa-i trimita lui Trump o scrisoare comic de supradimensionata..@POTUS is presented with a letter from North Korean Leader Kim Jong Un, Friday, June 1, 2018, by North Korean envoy Kim Yong Chol in the Oval Office at the @WhiteHouse followed by a meeting. (Official @WhiteHouse Photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/YyfLFueuc2- Sarah Sanders (@PressSec) June 2, 2018Oare crede Kim ca Trump ii impartaseste gustul pentru gesturi marete si lucruri grandioase? Dupa ce s-au insultat reciproc si s-au amenintat luni de zile cu razboiul, si-a dat, oare, Kim seama ca l-ar putea influenta pe Trump facand apel la egoul sau - ceea ce presedintele sud-coreeanMoon Jae-in a parut sa incerce in aprilie, cand a sustinut in mod deschis o candidatura a miliardarului republican la Nobelul pentru Pace?Nimeni din afara Coreei de Nord nu cunoaste, probabil, adevaratul motiv al dimensiunii scrisorii. S-ar putea ca pur si simplu asa sa-i placa lui Kim.Moon, care a promovat puternic negocieri in dosarul nuclear intre Trump si Kim, a primit o scrisoare de dimensiuni asemanatoare de la Kim, in februarie, in timpul Jocurilor Olimpice (JO) de Iarna, in care acesta si-a exprimat dorinta organizarii unui summit intercoreean.Scrisoarea lui Kim adresata lui Moon i-a fost livrata p ...citeste mai departe despre " De ce i-a trimis Kim Jong-un o scrisoare atat de mare lui Trump? " pe Ziare.com