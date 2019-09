Hillary Clinton a fost acuzata in acea perioada ca a folosit un server privat de mesagerie cand era secretar de stat (intre 2009 si 2013), in locul serverului guvernamental securizat prin intermediul caruia ar fi trebuit sa trimita toata corespondenta electronica, aminteste Washington Post, potrivit AFP.Cu cateva zile inaintea alegerilor, FBI a decis sa nu o puna sub acuzare pe sotia fostului presedinte Bill Clinton, chiar daca directorul din acea vreme al politiei federale, James Comey, a subliniat ca ea a dat dovada de o "neglijenta extrema".Hillary Clinton a afirmat in repetate randuri ca aceasta ancheta a fost unul dintre principalele motive ale infrangerii sale din 2016.Potrivit Washington Post, care citeaza mai multi responsabili sub acoperirea anonimatului, ancheta a fost lansata la inceputul anului 2018, inainte de a fi progresiv abandonata, apoi relansata in august 2019.Anchetatorii Departamentului de Stat au contactat 130 de fosti sau actuali angajati pe tema e-mailurilor, care au fost clasate secrete retroactiv si in perioada respectiva au ajuns in mesageria lui Hillary Clinton.Relansarea anchetei "nu are nicio legatura cu cine este la Casa Alba", a declarat un responsabil al Departamentului de Stat. "Este timpul necesar pentru a parcurge milioane de e-mailuri, aproape trei ani si jumatate", a adaugat el.Un fost responsabil al administratiei americane a apreciat insa ca este vorba de o modalitate prin care republicanii vor "sa mentina in viata problema e-mailurilor lui Clinton", in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020 si in conditiile in care Donald Trump este amenintat de o procedura de destituire (impeachment) in Congres. ...citeste mai departe despre " Ancheta privind emailurile lui Hillary Clinton a fost reluata " pe Ziare.com