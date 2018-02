El a pledat vinovat saptamana trecuta, dupa ce a fost acuzat ca a conspirat impotriva Statelor Unite si ca a mintit anchetatorii.La acuzatii s-a renuntat in urma unei intelegeri in care autoritatile arata clementa, iar Gates coopereaza cu anchetatorii in schimb, scrie The Guardian.Gates este un fost consilier in echipa lui Trump si fost asociat al lui Paul Manafort, fostul manager de campanie al lui Trump. El a lucrat facand lobby pentru interesele Rusiei si a fost acuzat, de asemenea, pentru ca a ascuns sume in valoare de milioane de dolari cu care a fost platit pentru activitatile sale de lobby.Manafort a fost si el acuzat de spalare de bani, evaziune fiscala si ca a mintit privind statutul lui ca agent strain.Conform legii americane, persoanele care fac lobby in numele guvernelor straine, asa cum Manafort a recunoscut ca a facut, sunt obligate sa aduca la cunostinta activitatea lor Departamentului pentru Justitie.Citeste si:Noi acuzatii impotriva apropiatilor lui Trump: 32 de capete de acuzare de frauda bancara si declaratii falseTrump si Rusia : Manafort il da in judecata pe procurorul special MuellerGinerele unui oligarh rus a fost pus sub acuzare in ancheta Rusia-Trump: Ce rol a avut in cercul lui Trump?Trump sustine ca Rusia a reusit sa creeze haos in SUA: Cei de la Moscova mor de ras. Trezeste-te, America !Ancheta Trump-Rusia: Steve Bannon a fost audiat timp de 20 de ore si le-a spus procurorilor tot ce stie ...citeste mai departe despre " Ancheta Rusia-Trump: Un martor-cheie colaboreaza cu procurorii si scapa de acuzatiile de frauda " pe Ziare.com