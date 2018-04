Astfel, Washingtonul a anuntat, joi, o vizita a cancelarului german, dar a mentionat ca o data nu a fost inca stabilita, potrivit Deutsche Welle.Detaliile asupra acestei "viitoare vizite" inca se discuta, a spus reporterilor adjunctul secretarului de presa, Hogan Gidley, in drum spre West Virginia, unde Trump avea o intalnire pe tema reformei taxelor.Cotidianul german Bild a anuntat ca Merkel planuieste sa-l viziteze pe Trump in 27 aprilie.O relatie cu nabadaiDupa o relatie stransa cu presedintele Barack Obama , Merkel a vazut o inrautatire a relatiei cu Washingtonul, in presedintia lui Trump.Cei doi s-au disputat pe teme ca cheltuielile de aparare ale NATO , clima si comert.Merkel a vizitat Casa Alba acum un an, o vizita care va ramane in memorie pentru stirile apetisante de la conferinta de presa comuna. Presedintele american, Donald Trump, a refuzat atunci sa dea mana cu Angela Merkel, lucru obisnuit atunci cand liderii straini viziteaza Casa Alba.In cadrul conferintei, Trump i-a spus cancelarului german ca au ceva in comun: amandoi ar fi fost interceptati de Administratia Obama: "Cel putin avem ceva in comun. Poate". Merkel i-a aruncat o privire in care se citea un amestec de lipsa de incredere si groaza, a scris atunci presa internationala.Tot anul trecut, Donald Trump a facut o remarca devenita celebra: "Germanii sunt rai, foarte rai", a declarat el intr-o reuniune cu presedintii Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, Consiliului European Donald Tusk si alti oficiali de rang inalt, la Bruxelles. ...citeste mai departe despre " Angela Merkel e asteptata sa faca o vizita la Casa Alba, in urmatoarele saptamani. Cum a evoluat relatia Merkel - Trump " pe Ziare.com