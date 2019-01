Cancelarul german a criticat, la Atena, si sistemul juridic din Grecia , pentru ca ingreuneaza deportarile, transmite Reuters.Uniunea Europeana si Turcia au incheiat un acord in 2016 dupa ce, in anul anterior, peste un milion de migranti si refugiati au sosit din Orientul Mijlociu si din Africa pe tarmurile Greciei.In baza acordului, orice migrant care ajunge din Turcia in Grecia si nu se califica pentru a primi azil trebuie retrimis in Turcia, iar pentru fiecare refugiat returnat in Turcia de pe insulele elene, un altul va fi relocat in Uniunea Europeana."Din pacate, (acordul) nu functioneaza corespunzator", a declarat Angela Merkel, raspunzand intrebarilor adresate de elevii Scolii germane de la Atena. "Pentru ca nu functioneaza, avem aceasta situatie de presiune pe insulele grecesti", a adaugat ea."Sistemul juridic elen este foarte complicat si, cumva, trimiterea inapoi (a migrantilor) nu functioneaza", a declarat ea in fata studentilor, la finalul vizitei de doua zile in Grecia, in care s-a intalnit si cu premierul Alexis Tsipras."Toata lumea stie ca, odata ce te afli pe o insula greceasca, poti ajunge pe continent, si, odata ce te afli pe continent, poti ajunge cumva in Germania Austria sau in alta parte, prin urmare noi sustinem imigratia ilegala", a explicat cancelarul german. ...citeste mai departe despre " Angela Merkel e nemultumita de acordul dintre UE si Turcia privind migratia " pe Ziare.com