Desi in timpul in care a guvernat Italia Renzi a avut numeroase dispute cu Merkel, acum el o sustine sa-i urmeze la conducerea Consiliului European lui Donald Tusk sau sa conduca diplomatia UE in locul Federicai Mogherini."Ar fi de dorit ca un lider puternic asa cum e Angela Merkel sa contribuie mai departe la bunul mers al Europei. Merkel ar fi fara indoiala persoana potrivita sa conduca diplomatia UE, dar si sa fie presedinte al Consiliului European", a scris Renzi in cartea sa "O alta cale" ce a fost lansata joi, potrivit Fanancial Times.Mandatul de cancelar al Angelei Merkel se incheie in 2021 si pana acum in mai toate declaratiile ea a dat de inteles ca se va retrage apoi din viata publica. Exista chiar si zvonuri ca o va face inainte de termen.Diplomatia europeana e condusa acum de Federica Mogherini, insa Renzi nu pare fericit cu treaba pe care o face conationala sa."Impactul politicii externe a UE a fost din pacate aproape nul in majoritatea dosarelor importante. Imi asum parte din responsabilitate, avand in vedere ca am fost unul dintre cei care au sustinut candidatura Federicai Mogherini. Vom vedea daca in 2019 liderii europeni vor avea mai mult curaj", mai scrie Renzi in cartea sa.Mandatul de 5 ani al lui Mogherini de Inalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate se incheie in 2019. ...citeste mai departe despre " Angela Merkel, propusa pentru conducerea Consiliului European sau a diplomatiei UE " pe Ziare.com