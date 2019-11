"Va spunem ca ca-i vom trimite inapoi. Vom incepe de luni", a declarat Soylu, citat de agentia turca de presa, de stat, Anadolu.Ministrul turc nu a precizat care sunt tarile vizate de aceasta masura.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan declara joi ca peste 1.150 de membri SI sunt incarcerati in prezent in inchisorile turce.Ankara indeamna cu regularitate tarile europene sa-si ia inapoi cetatenii care au intrat in SI in Siria, insa acestea sunt putin dispuse sa o faca, din motive de securitate si din cauza nepopularitatii unei asemenea masuri.Suleyman Soylu ameninta luni ca Turcia ii va trimite pe combatatii straini din SI in tarile lor de orogine, chiar daca acestea le-ar retrage cetatenia.Insa este neclar cum ar putea Turcia sa procedeze pentru a trimite o persoana intr-o tara in care aceasta persoana nu mai este, teoretic, cetatean.Suspectata mult timp ca i-a lasat pe jihadisti sa-i traverseze frontiera pentru a intra in Siria, dupa izbucnirea razboiului care devasteaza aceasta tara din 2011, Turcia, insangerata de mai multe atentate comise de SI, a intrat in 2015 in coalitia antijihadista condusa de Statele Unite.Insa Ankara a fost acuzata, in ultimele saptamani, de slabirea luptei impotriva elementelor dispersate ale SI, prin lansarea la 9 octombrie a unei ofensive impotriva militiei kurde siriene Unitatile protectiei Poporului (YPG), varful de lance al luptei impotriva organizatiei jihadiste. ...citeste mai departe despre " Ankara anunta ca de luni ii trimite in tarile lor pe membrii straini ai Statului Islamic aflati in inchisori turce " pe Ziare.com