"Mini-Merkel" din Saarland a devenit numarul doi in CDU si succesorul neoficial al cancelarului german

Sef al guvernului micului stat regional Saarland, aceasta femeie de 55 de ani va deveni secretar general al Uniunii Democrat-Crestine (CDU). Din acest post strategic, ii va urma Angelei Merkel, ea insasi presedinte al partidului din 2000.Desemnata adeseseori prin intitialele "AKK", este asemanata cu Merkel atat din ratiuni ideologice, cat si din apropieri de caracter, potrivit France Presee, preluata de cotidianul francez Le Parisien.Annegret Kramp-Karrenbauer si-a dorit sa ocupe acest post, a precizat Merkel. "Aceasta idee mi-a placut foarte mult si am fost imediat de acord", a spus cancelarul, fara a o numi, totusi, oficial, succesor in fruntea guvernului federal.Si Kramp-Karrenbauer s-a eschivat de la un raspuns frontal in privinta statutului de "printesa mostenitoare". "Nu imi asum aceasta eticheta", a spus ea."AKK " ii va urma lui Peter Tauber, de 43 de ani, care a demisionat din motive de sanatate, una dintre vocile critice din CDU, dupa rezultatele dezamagitoare de la ultimele legislative. Formatiunea lui Merkel a castigat alegerile, dar cu un scor istoric scazut, de 32,9%.Cine este "AKK"Casatorita si mama a trei copii, licentiata in stiinte politice si drept public, cu parul tuns scurt si ochelari dreptunghiulari, Annegret Kramp-Karrenbauer este in fruntea statului regional Saarland, cel mai mic din Germania, din 2011. Este catolica practicanta, spre deosebire de Merkel, care este protestanta, dar se opune si ea unei relaxari a interdictiei de a promova avortul.Radacinile crestine si sociale ale CDU trebuie luate in considerare la fel ca radacinile conservatoare, "de la baza pana la varful partidului", a avertizat, luni "AKK"."AKK " are experienta "marilor coalitii" cu centrul stanga si guverneaza Saarland alaturi de social-democrati, pentru al doilea mandat succesiv. La fel ca Merkel, este adepta unei conduceri centralizate pentru CDU.In ceea ce priveste politica fata de imigranti, este mai ferma decat Merkel, sustinand in principal expulzarea celor care nu au primit drept de azil si care au mintit asupra identitatii lor.