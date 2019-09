Aproape 190.000 de romani din Marea Britanie s-au inregistrat pentru noul statut post-Brexit

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), romanii sunt a doua cea mai numeroasa comunitate care a depus cereri pentru noul statut. Romania acorda o atentie deosebita monitorizarii cat mai cuprinzatoare a implementarii sistemului de inregistrare pentru obtinerea noului statut (...) pentru a se asigura ca toti cetatenii nostri vor beneficia in continuare de aceleasi drepturi ca in prezent", a spus Ciamba.El a reiterat necesitatea adoptarii tuturor masurilor care se impun, in vederea evitarii sincopelor si garantarii accesului nemijlocit la acest sistem, pentru toate categoriile de cetateni.De asemenea, discutiile s-au concentrat pe tema drepturilor cetatenilor romani si britanici, in contextul generat de procesul de retragere a Marii Britanii din UE . Cei doi demnitari au reconfirmat angajamentele asumate de Guvernul Romaniei si de Regatul Unit privind salvgardarea, pe baza de reciprocitate, a statutului dobandit de cetatenii europeni si britanici, indiferent de scenariul care se va concretiza in perioada urmatoare, puncteaza MAE.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a aratat ca "pregatirile la nivel legislativ pe acest palier au intrat in etapa finala, evidentiind totodata abordarea generoasa a Executivului roman care urmareste protejarea drepturilor cetatenilor britanici din Romania, in orice circumstante, dovada a aprecierii pentru contributia acestora in societatea romaneasca".Demnitarul roman a reiterat interesul pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in baza Acordului negociat, care reprezinta un compromis sustenabil, in favoarea ambelor parti.Totodata, el a salutat noua dinamica a discutiilor privind eventualele solutii care ar putea inlocui mecanismul backstop, insa a precizat ca acestea trebuie sa indeplineasca toate obiectivele Acordului de retragere.George Ciamba a precizat ca Romania sprijina eforturile echipei de negociere a UE privind continuarea dialogului cu partea britanica, in incercarea de a identifica propuneri viabile care sa permita avansarea procesului.Pentru a beneficia in continuare de drepturile de care se bucura in prezent, este necesar ca toti cetatenii romani care locuiesc in Ma ...citeste mai departe despre " Aproape 190.000 de romani din Marea Britanie s-au inregistrat pentru noul statut post-Brexit " pe Ziare.com