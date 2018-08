Milioane de europeni s-au pronuntat, prin intermediul sondajului, asupra eventualei sistari a practicii orei de vara, cand ceasurile sunt date inainte cu o ora din martie pana in octombrie, in scopul adaptarii la schimbarea anotimpurilor si sincronizarea cu orarele de vara.La solicitarea Parlamentului European, Comisia Europeana a initiat acest sondaj, care a demarat la 4 iulie, ca parte dintr-o evaluare mai larga a practicii orei de vara.Rezultatele nu au fost facute inca publice, insa Comisia Europeana a precizat, intr-o declaratie publicata vineri, ca un raport va fi difuzat "in saptamanile care urmeaza".Desi nu are statut de referendum, rezultatul sondajului ar putea sta la baza initiativelor necesare pentru a adopta o schimbare a legii. In acest caz, Parlamentul European si statele membre UE vor trebui sa-si dea acordul in ceea ce priveste reforma finala. ...citeste mai departe despre " Aproape 5 milioane de voturi la sondajul UE privind ora de vara. Cand aflam rezultatul? " pe Ziare.com